Таллиннец тратит на жилье столько же, сколько житель Хельсинки, но меньше рижанина

Индекс доступности жилья Bloomberg Global City проанализировал 105 городов со всего мира, пишет Eesti Ekspress.

Большинство городов с лучшим соотношением зарплаты и расходов на жилье находится в Северной Америке, меньше всего тратится на жилье в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде — 31,4% от дохода. Самое затратное жилье — в столице Венесуэлы Каракасе (3849%) и столице Украины Киеве (372,3%).

Расходы на жилье в Таллинне остаются в промежутке 50–74,9%, там же оказывается столица Финдляндии Хельсинки. У наших южных соседей в Риге эти же расходы больше, в промежутке 75–99,9%, то есть сравнимы с расходами жителей Нью-Йорка.

В Западной Европе городом самыми большими расходами на жилье по-прежнему оказалась столица Великобритании Лондон, где на это нужно выложить 135% среднего дохода.

При анализе рассматривали квартиры площадью 93 м2 с тремя спальнями в центре города и на окраине и арендную плату за них и выплаты по кредитам.