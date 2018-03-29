Tallinna Vesi: объем попадающих в канализацию отходов растет

Несмотря на постоянную работу по информированию, в канализацию по-прежнему попадает очень много мусора. Если в предыдущие годы на станции очистки бытовых сточных вод Пальяссааре из сточных вод было удалено 600 тонн отходов, то в 2017 году объем поступивших на станцию отходов достиг уже почти 900 тонн, говорится в пресс-релизе.

По словам руководителя станции очистки бытовых сточных вод Пальяссааре Тийны Кярнер, статистика указывает на необходимость продолжать просвещать потребителей по этой теме. ”Выбрасывание отходов в унитаз может вызвать серьезный засор канализации, что в худшем случае может привести к загрязнению окружающей среды. Пищевым отходам и средствам гигиены не место в канализации”, — подчеркнула представитель предприятия.

Кярнер также напомнила, что в унитаз нельзя выбрасывать бумажные салфетки для рук, потому что, в отличие от туалетной бумаги, они не разлагаются в воде. Часть отходов оседает на дне канализационных труб, даже не доходя до станции очистки сточных вод.

Пищевые отходы следует при возможности выбрасывать в мусорный ящик, предназначенный для биоразлагаемых отходов, либо использовать в качестве компоста. В случае отсутствия такой возможности пищевые отходы нужно выбрасывать вместе со смешанными бытовыми отходами. Попадая в трубопровод, жир образует толстый слой, в котором со временем застревает все то, что не должно находиться в канализации.

В унитаз нельзя выбрасывать ватные палочки, гигиенические прокладки, подушечки для удаления макияжа, подгузники, тампоны, пластиковые пакеты, обертки от конфет, упаковку, предметы из пластика, волосы, презервативы, лекарства, кости, жир, кофейную гущу, другие пищевые отходы, бытовую бумагу, жевательную резинку, осколки стекла, спички, лезвия бритвы, игрушки, старые химикаты, песок из кошачьего туалета и прочие подобные предметы.

При удалении засора канализации в некоторых случаях может помочь вантуз. Предприятие не рекомендует использовать средство Torusiil и другие средства химического удаления засора, потому что, во-первых, от них зачастую не очень много пользы при ликвидации возникших засоров, а во-вторых, концентрированные средства со временем изнашивают прокладки труб.

Предприятие Tallinna Vesi напоминает всем жителям, что предотвратить доставляющую неудобства проблему проще, чем ее ликвидировать.