Tallinna Vesi цены на воду не снизит

Это означает, что цены на услуги по водоснабжению и канализацию снижены не будут.

Tallinna Vesi считает решение департамента необоснованным. По оценке департамента, доход от продаж Tallinna Vesi должен быть на примерно 10 млн евро меньше, чем ходатайствовалось.

У департамента есть срок до 30 января, чтобы ответить предприятию.

Старые цены на услуги будут действовать до той поры, пока департамент не согласует новые цены или пока они не будут установлены иным способом.