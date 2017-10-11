Tallinna Sadam требует с экс-руководителей более 400 000 евро компенсации

По версии Tallinna Sadam, ущерб возник в результате дачи взяток при проведении работ по уборе порта Мууга, пишет Eesti Ekspress.

По данным КаПо, большую выгоду получили член правления порта Аллан Кийль (54) и руководитель отдела обслуживания Мартин Пайде (45). Согласно подозрениям, взятку дал предприниматель Свен Хонга (44), владелец уборочной фирмы Keskkonnahoolduse OÜ, которая обслуживала порт на протяжение многих лет.

С движением денег был связан сосед Кийля Тойво Промм (53) и его фирма Bone Invest OÜ.

По мнению нынешнего правления Tallinna Sadam, за уборку было заплачено слишком много, в результате чего ущерб составил более 400 000 евро. В целях взыскания ущерба порт подал солидарный гражданский иск против Кийля, Пайде, Хонга, Промма и Keskkonnateenused OÜ и Bone Invest OÜ.

Ответчики иск не признают, так что, скорее всего, грядет череда разбирательств.