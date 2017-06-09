Tallinna Sadam должен выплатить Аллану Кийлю крупную компенсацию

Сегодня Харьюский окружной суд не удовлетворил апелляцию Tallinna Sadam, оставив в силе решение уездного суда, который удовлетворил иск Аллана Кийля против AS Tallinna Sadam с требованием получения 24 779,76 евро за нарушение запрета на конкуренцию.

Порт также должен компенсировать Кийлю судебные издержки в размере 6462 евро и дополнительные судебные издержки на сумму 2067,50 евро.

Напомним, что уголовное дело было заведено в связи с расторжением трудового договора между Алланом Кийлем и AS Tallinna Sadam. Один из пунктов договора гласил, что руководителю Таллиннского порта нельзя работать в течении года после прекращения договора в конкурирующих фирмах. Порт в свою очередь был обязан выплачивать ему компенсацию в течении года, но не выплатил.

Помимо этого в отношении бывшего руководителя Аллана Кийля и Айны Кальюранд было заведено уголовное дело. Согласно предъявленному подозрению, Кийль получал взятки в размере миллионов евро, а Кальюранд — в размере сотен тысяч евро. В прошлом году их отпустили под электронное наблюдение.