23.08.2018, 17:13

Таллинн задумался над введением налога для туристов

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rus.delfi.ee
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Таллинн задумался над введением налога для туристов
Rauno Volmar

Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт считает целесообразным ввести специальный налог для посещающих столицу туристов, о чем он заявил в четверг на открытии осенней сессии Таллиннского горсобрания, где он призвал депутатов рассмотреть такую возможность.

По его словам, туризм является важным сегментом экономики, и Таллинн постоянно инвестирует средства в используемую туристами городскую среду и туристический маркетинг, спонсирует крупные международные мероприятия, пишет rus.err.ee. "Даже если мы введем туристический налог в размере 1 евро за каждые проведенные в гостинице сутки, город дополнительно заработает 2,8 млн евро за год. Собранные средства мы направим на развитие городской инфраструктуры, реставрацию исторических и сакральных зданий в Старом городе, рекламу региона, поддержку проводимых в городе международных мероприятий и частичную компенсацию связанных с туристами расходов", — сказал Кылварт.

Он отметил, что Таллинн становится все более привлекательным местом для туристов.

"Туризм — один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики в мире, и все чаще в разных странах вводятся туристические налоги, городские налоги, экологические налоги. В Европе есть 15 государств, которые таким образом используют доход от туризма в местных самоуправлениях для сохранения и развития своей среды", — заявил Кылварт.

Tallinn Hockey weekend
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