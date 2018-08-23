Таллинн задумался над введением налога для туристов

По его словам, туризм является важным сегментом экономики, и Таллинн постоянно инвестирует средства в используемую туристами городскую среду и туристический маркетинг, спонсирует крупные международные мероприятия, пишет rus.err.ee. "Даже если мы введем туристический налог в размере 1 евро за каждые проведенные в гостинице сутки, город дополнительно заработает 2,8 млн евро за год. Собранные средства мы направим на развитие городской инфраструктуры, реставрацию исторических и сакральных зданий в Старом городе, рекламу региона, поддержку проводимых в городе международных мероприятий и частичную компенсацию связанных с туристами расходов", — сказал Кылварт.

Он отметил, что Таллинн становится все более привлекательным местом для туристов.

"Туризм — один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики в мире, и все чаще в разных странах вводятся туристические налоги, городские налоги, экологические налоги. В Европе есть 15 государств, которые таким образом используют доход от туризма в местных самоуправлениях для сохранения и развития своей среды", — заявил Кылварт.