23.08.2018, 17:13

Таллинн задумался над введением налога для туристов

 (29)
rus.delfi.ee
EST 19
Таллинн задумался над введением налога для туристов
Rauno Volmar

Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт считает целесообразным ввести специальный налог для посещающих столицу туристов, о чем он заявил в четверг на открытии осенней сессии Таллиннского горсобрания, где он призвал депутатов рассмотреть такую возможность.

По его словам, туризм является важным сегментом экономики, и Таллинн постоянно инвестирует средства в используемую туристами городскую среду и туристический маркетинг, спонсирует крупные международные мероприятия, пишет rus.err.ee. "Даже если мы введем туристический налог в размере 1 евро за каждые проведенные в гостинице сутки, город дополнительно заработает 2,8 млн евро за год. Собранные средства мы направим на развитие городской инфраструктуры, реставрацию исторических и сакральных зданий в Старом городе, рекламу региона, поддержку проводимых в городе международных мероприятий и частичную компенсацию связанных с туристами расходов", — сказал Кылварт.

Он отметил, что Таллинн становится все более привлекательным местом для туристов.

"Туризм — один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики в мире, и все чаще в разных странах вводятся туристические налоги, городские налоги, экологические налоги. В Европе есть 15 государств, которые таким образом используют доход от туризма в местных самоуправлениях для сохранения и развития своей среды", — заявил Кылварт.

Tallinn Hockey weekend
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