Таллиннский департамент городского имущества, как сообщает Раэпресс, выставил на продажу участки земли, находящиеся в пользовании Ныммеской районной управы и освобождающиеся, как только будет готово новое административное здание.

Застроенная недвижимость жилищного назначения по бульвару Вабадузе,77 площадью 2700 кв.м. выставлена на продажу по начальной цене в 316 тысяч евро. Застроенный участок жилищного назначения площадью в 1513 кв.м. по улице Нымме-Казе, 12Б выставлен на торги с начальной ценой в 318 тысяч евро. Оба участка продаются с условием, что на них будет установлено на определенный срок право личного пользования в пользу города Таллинна, чтобы дать возможность районной управе доработать там, пока не будет готово здание на ул. Валдеку, 13, т.е. до 1 октября 2017 г.

На торги выставлены также участок земли жилищного назначения на улице Мяннику, 29 в поселке Арукюла Раазикуской волости, площадью 1475 кв.м. и начальной ценой 39 500 евро; квартирная собственность на улице Сеэби, 38-60 с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 45,9 кв.м по начальной цене 50 500 евро; квартирная собственность на улице Копли, 85-9 с реальной частью в виде жилого помещения площадью 53,2 кв.м начальной ценой в 39 200 евро. Здание по улице Копли,85 является памятником архитектуры.

Предложения на торги можно представлять до 12 января 2017. Более подробную информацию можно получить по рабочим дням в Таллиннском департаменте городского имущества (площадь Вабадузе, 10, 4-й этаж, по телефонам 640 4637, 6404 500 и на сайте www.tallinn.ee/kinnisvara.

От продажи недвижимости в завершающемся году в городскую кассу поступили почти 3,5 миллиона евро, что превышает предусмотренную бюджетом сумму в 3 227 000 евро. Нового собственника нашли 74 выставленных городом на продажу объекта.