Таллинн выставил на продажу недвижимость — участки и квартиры

Таллиннский департамент городского имущества выставил на открытые письменные торги несколько участков недвижимости и квартирных собственностей.

Начальная цена участка земли коммерческого назначения на улице Пунане, 68 площадью 3798 кв.м составляет 210 000 евро. Участок обременен правом застройки в пользу ПТ Kiili Laod и правом застройщика на преимущественный выкуп.

На Юмера, 30 находится участок земли для предпринимательства в области производства и складского хозяйства площадью 4 801 кв.м. по начальной цене 207 712,86 евро.

На улице Ядала,1 в Пыхья-Таллинне доля в 4584/6671 застроенного участка недвижимости коммерческого назначения площадью 1078 кв.м выставлена на торги по начальной цене в 278 000 евро. На участке находится двухэтажное здание с коммерческого назначения помещениями площадью 442,8 кв.м, причем совладелец имеет преимущественное право выкупа.

Квартирная собственность на улице Вазара, 24-18 с реальной частью в виде жилого помещения площадью 28,1 кв.м продается по начальной цене 35 000 евро.

Два жилых помещения в районе Кесклинна — квартирная собственность по адресу ул. Ластекоду, 22-69 с реальной частью в виде жилого помещения площадью 22 кв.м и на ул. Везивярава, 36-12 с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 31,2 кв.м выставлены на продажу по начальной цене соответственно 40 900 и 55 400 евро.