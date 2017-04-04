Таллинн сдает в аренду башни Старого города

Таллиннский департамент культуры объявил письменный аукцион на аренду башен крепостной стены Хеллеманни и Мункадетагузе, сообщает Раэпресс.

Первая из них расположена по адресу: улица Мюйривахе, 48, а площадь ее помещений составляет 80,4 кв.м., вторая находится по адресу: улица Мюйривахе, 54 и имеет помещения площадью 150,3 кв.м. Вместе с башнями в аренду передаются участки городской стены общей протяженностью 173,1 метра.

Аренда предлагается на пять лет для деятельности в области культуры, совместимой с правилами использования исторических и архитектурных памятников, учитывающей интересы как окрестных жителей, так и посетителей и демонстрирующей ценность исторических помещений. Арендатор обязан обеспечить доступ посетителей в башни и на оборонительную галерею крепостной стены в течение не менее пяти дней в неделю.

Начальная цена — 2,5 евро за кв.м.(576,75 евро в месяц). На арендатора возлагаются все эксплуатационные расходы, страховка, обязательные государственные и местные налоги и обременения. Предусматривается также, что арендатор обеспечивает уход и содержание арендованного городского имущества и благоустройство окрестностей, ему не возмещаются расходы по улучшению состояния арендованного имущества.

Предложения следует представлять до полудня 28 апреля Таллинскому департаменту культуры (пл. Вабадузе, 10а, 7-й этаж, каб.714) в запечатанном конверте. Победитель будет определяться по предложенной цене. Информация в департаменте и по телефону 645 7173 (главный специалист Йоонас Хендре).