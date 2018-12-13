Таллинн приобретет восемь новых трамваев

Tallinna Linnatranspordi AS объявило поставку для приобретения восьми новых трамваев с возможностью закупки еще 15 дополнительных трамваев. Победитель международной поставки для приобретения трамваев выяснится весной 2019 года.
Новые трамваи пополнят трамвайный парк Tallinna Linnatransport, который на сегодня состоит из 20 новых трамваев CAF, 6 новых ретротрамваев и 44 абсолютно современных трамваев типа ”КТ”. Новые машины будут обслуживать имеющиеся трамвайные линии города Таллинна.
”Мы желаем предлагать в Таллинне лучшие услуги общественного транспорта и для этого необходимы новые трамваи, потому что они сделают общественный транспорт для пассажиров еще удобнее, быстрее и дружелюбнее для окружающей среды”, — пояснил председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич, по словам которого пассажиры весьма высоко ценят поездки на трамваях. ”В последнее время говорится о множестве планов на будущее, связанных с трамваями, поэтому мы должны быть готовыми к обеспечению новых трамвайных линий и с прибытием новых машин у нас откроется больше возможностей для обслуживания наших пассажиров”.
С помощью новых трамваев Tallinna Linnatransport надеется увеличить долю пользователей общественного транспорта. ”С принятием в строй новых трамваев в 2015-2016 годах выросло и количество пассажиров трамваев и теперь мы также надеемся на рост пассажиропотока примерно на одну десятую”, — пояснил Бородич, по словам которого в прошлом году трамваями воспользовалось чуть более 20 млн человек.
По словам Бородича, новые трамваи также помогут уменьшить экологические следы предприятия. ”Мы постоянно должны искать возможности для улучшения городской жизненной среды и поэтому с нового года все таллиннские трамваи будут ездить только на возобновляемой электроэнергии”. Также, по его словам, с нового года существенно дружелюбнее к окружающей среде станет и автобусный парк предприятия, который начнет использовать первые автобусы, заправляемые отечественным газовым топливом.
Объявленная сегодня Tallinna Linnatranspordi AS поставка трамваев выявит подходящих по квалификацию производителей во втором квартале 2019 года. Всего в ходе конкурса можно приобрести восемь трамваев и позже в рамках той же поставки заказать еще 15 современных трамваев.
Tallinna Linnatranspordi AS обслуживает в год более 130 млн пассажиров столицы с помощью 469 автобусов, 70 трамваев и 51 троллейбуса. На предприятии трудятся 1800 человек, которые обеспечивают работу 62 автобусных линий, четырех трамвайных и четырех троллейбусных линий.