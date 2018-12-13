Таллинн приобретет восемь новых трамваев

Новые трамваи пополнят трамвайный парк Tallinna Linnatransport, который на сегодня состоит из 20 новых трамваев CAF, 6 новых ретротрамваев и 44 абсолютно современных трамваев типа ”КТ”. Новые машины будут обслуживать имеющиеся трамвайные линии города Таллинна.

”Мы желаем предлагать в Таллинне лучшие услуги общественного транспорта и для этого необходимы новые трамваи, потому что они сделают общественный транспорт для пассажиров еще удобнее, быстрее и дружелюбнее для окружающей среды”, — пояснил председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич, по словам которого пассажиры весьма высоко ценят поездки на трамваях. ”В последнее время говорится о множестве планов на будущее, связанных с трамваями, поэтому мы должны быть готовыми к обеспечению новых трамвайных линий и с прибытием новых машин у нас откроется больше возможностей для обслуживания наших пассажиров”.

С помощью новых трамваев Tallinna Linnatransport надеется увеличить долю пользователей общественного транспорта. ”С принятием в строй новых трамваев в 2015-2016 годах выросло и количество пассажиров трамваев и теперь мы также надеемся на рост пассажиропотока примерно на одну десятую”, — пояснил Бородич, по словам которого в прошлом году трамваями воспользовалось чуть более 20 млн человек.