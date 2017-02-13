Таллинн принимает меры по экономии энергии

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу подписал сегодня декларацию, подтверждающую участие нашей столицы в международном проекте "Энергетические дорожные карты — R4E”, сообщает Раэпресс.

Как сообщил Сарапуу, Таллинн уже предпринял три из четырех шагов, предусмотренных проектом, которые называются "Умный город", "Умный дом"и "Умное движение".

Четвертым шагом станет создание портфеля проектов и инициатив, направленных на реализацию определившихся амбиций, в частности, создание в городе среды, максимально свободной от углерода, к 2050 году.

В проекте участвуют помимо Таллинна города Форли, Стамбул, Ньюкастл, Палермо, Мурсия, Сэн Кьюгат Дель Уэльс и Эйндховен, а также Эйндховенский и Каталонский университеты.