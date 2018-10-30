Таллинн приглашает на работу 50 водителей автобусов: зарплата выше среднего

"В данный момент речь не идет об увеличении объема линейных перевозок, — говорит Меэлис Тарту, директор АО по организации движения. — Но в следующем году поступят современные газовые автобусы, и мы должны быть готовы к тому, что с увеличением их количества будут нужны и водители. У нас всего работают около 900 водителей, а это значит, что добросовестные водители уже из-за повседневных подвижек всегда могут получить у нас работу".

Обладатели соответствующих водительских прав (категория D) и предшествующего опыта такого рода работы, желательно живущие в Таллинне или его окрестностях, могут отправить свой послужной список по адресу: diana.jakobson@tallinnlt.ee.

Требуется также свидетельство о профессиональном обучении водителя автобуса и умение элементарного общения на эстонском языке. Не лишними будут опыт работы водителем автобуса, точность, добросовестность, вежливость и готовность работать командой.

Предприятие со своей стороны предлагает более высокую, чем в среднем по транспортному сектору оплату труда, стабильную и постоянную работу, гибкие условия труда, бесплатное повышение квалификации, а при желании — организованное предприятием размещение.