Таллинн приглашает на День потребителя

30 марта в большом зале Национальной библиотеки (ул. Тынисмяги, 2) с 11.00 до 16.30 пройдет очередной, уже девятый Таллинский день потребителя, во время которого полезные советы смогут получить не только покупатели, но и продавцы.

Одно из выступлений будет посвящено вступающему в силу с 1 января 2018 года новому закону о квартирной собственности и квартирных объединениях, другое — чаще всего встречающимся искажениям в понимании прав потребителя, третье — торговле в интернете и налогообложении интернет-бизнеса, четвертое — запретами ограничениям на отправку товаров почтовыми посылками.

Все мероприятие будет проходить с синхронным переводом на русский язык. Участие бесплатно, но необходима предварительная регистрация.



Вопросы можно присылать на электронную почту tarbijainfo@tallinnlv.ee или задавать по телефону 640 4232.