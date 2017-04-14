Таллинн: получение разрешений на строительство можно значительно ускорить

Газета Äripäev резко раскритиковала волокиту с выдачей разрешений на строительстве в Таллинне. Заведующая столичным департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенсон категорически не согласная с критикой, в частности, утверждением о том, что эта процедура затягивается на полгода, и утверждает, что во многом сроки зависят от самих застройщиков, сообщает Раэпресс.

"Девелоперы могут сами многое сделать для ускорения получения разрешений, — говорит заведующая. — Во-первых, время теряется, когда ходатайства не соответствуют детальной планировке. Департаменту приходится начинать с распоряжений об устранении недостатков. Очень часто одну заявку на получение разрешения на строительство оспаривает другой девелопер — тяжба отнимает очень много времени. Честно было бы в публикации сказать и об этом, и о необходимости достичь согласия еще до подачи документов".

"Я посмотрела находящиеся нынче в производстве проекты. Оказалось, что средние сроки их рассмотрения колеблются от 14 до 33 дней. Так, по Ласнамяэ, Кристийне и частично по Мустамяэ за два месяца приняты к рассмотрению 102 строительных проекта, из них по 23 рассмотрение уже завершено. Средний срок — 22 дня. Так что, по сравнению с прошлым годом, налицо совершенно явный прогресс", — добавила она