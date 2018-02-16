Таллинн поддержит многодетные семьи в день столетия ЭР

”Таллинн ставит своей целью поддерживать любым доступным способом рождение детей и большие семьи, особенно с низкими доходами”, — сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер.



”Пособие для многодетных семей, связанное с уровнем доходов, город выплачивает уже много лет, в 2017 г. его выплатили 340 семьям. Помимо пособия по рождению ребенка, город выплачивает пособие родителям, у которых появилось на свет сразу несколько детей. Уверен, что для многодетных семей, которые больше всего в этом нуждаются, пособие по случаю юбилея Эстонской Республики не станет лишним”, — рассказал вице-мэр Мёльдер.

Размер пособия составит 35 евро на ребенка, однако это пособие зависит от уровня доходов, поэтому его смогут получить только те семьи, в которых трое или более детей и которых нетто-доход на первого члена семьи ниже нижнего предела оплаты труда (500 евро в месяц) и доход следующих членов семьи –80% от этой суммы (т.е. 400 евро).

О пособии можно ходатайствовать в течение трех месяцев, т.е. до 24 мая, в отделе социального обеспечения по месту жительства. Необходимо заполнить ходатайство о пособии, связанном с уровнем доходов, форму можно найти на домашней странице Таллинна.