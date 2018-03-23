Таллинн оштрафовал Eesti Keskkonnateenused AS за невывезенный мусор

Таллинский центр обработки отходов наложил договорной штраф в 4 тысячи евро на Eesti Keskkonnateenused AS за невывезенные из Мустамяэ отходы, сообщает Раэпресс.

"Eesti Keskkonnateenused AS начало с 1 февраля вывоз отходов в 3-м и 4-м регионах Мустамяэ. После этого в городские учреждения стали массово поступать жалобы на невывезенные отходы, — пояснил замещающий заведующего центром Кристьян Марк. — Так, 19 марта подрядчик не опорожнил 132 емкости для смешанных бытовых отходов, 20 марта переполненными остались 80 такого рода емкостей, 19-го же марта не были опустошены 29 емкостей для бумаги и картона".

"Мы знаем, что у фирмы возникли проблемы с водителями мусоровозов, но это — вопрос управления фирмой, потому что у других перевозчиков эта проблема не возникает. Не обоснована и ссылка на неудобный график вывоза, поскольку график согласовывался сторонами. Город должен добиваться выполнения подписанного сторонами договора. По всем нормам заключенного договора, за 241 не опорожненную без веских оснований 19 и 20 марта емкость допустим штраф в 12 050 евро (по 50 евро за емкость). Пока решено ограничиться втрое меньшей суммой, которая будет взыскана в порядке взаимозачета. И еще мы приносим мустамяэсцам извинения за то, что случилось", — сказал он.