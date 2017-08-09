Таллинн обеспечит равные зарплаты учителям школ и воспитателям детских садов

Таллиннская городская управа приняла решение уравнять минимальную ставку оплаты труда педагогов школ и детских садов. Повышение зарплаты ждет и помощников учителей, а также педагогов школ по интересам и профессионально-технических училищ, сообщает Раэпресс.

На сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа приняла сделанное 30 июня 2017 года предложение, согласно которому минимальная зарплата педагогов общеобразовательных школ, школ по интересам и профтехучилищ с первого сентября 2017 года выросла до 1050 евро, а также привести в соответствие зарплаты учителей школ и детских садов.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что в Таллинне минимальные ставки оплаты труда педагогов детских садов и школ уравнены уже на протяжении нескольких лет.

”Зарплата педагогов детских садов с первого сентября увеличится с 958 до 1050 евро. Нельзя недооценивать и вклад помощников учителей, поэтому их зарплаты вырастут с 510 до 560 евро”, — рассказал Кылварт.

Вице-мэр добавил, что на эти цели из городского резервного фонда, помимо ранее выделенных средств, дополнительно будет направлено еще 820 000 евро.

Таллинн ежегодно увеличивает зарплаты директоров, воспитателей и помощников воспитателей детских садов. Предыдущее повышение было в сентябре 2016 года.