Таллинн наградил лучших предпринимателей года

Во время проходившего вчера Таллинского дня предпринимательства были оглашены имена обладателей призов конкурса предпринимателей за 2017 год, сообщает Раэпресс.

Лучшим проектом в области развития признано преобразование Astri Kinnisvara OÜ рынка у Балтийского вокзала. Лучшим проектом в области сотрудничества стал пилотный проект Omniva-Starship-Daimler доставки пакетов роботом на последней миле. Самым блестящим стартовавшим предприятием названо 3park, которое занимается созданием и содержанием троп приключений. Самым значительным событием в области туризма признано открытие тюремных застенков - немого свидетеля совершенных здесь преступлений - в бывшем здании КГБ на улице Пагари KISTLER-RITSO EESTI. Титул создателя рабочих мест присвоен фирме "Пайпердрайв", имеющей более 50 тысяч клиентов в 140 странах и почти 300 работников в Эстонии, Америке и Португалии, к которым добавятся вскоре еще и работники в Великобритании. За высокое сознание своей ответственности отмечена фирма Telia Eesti. Приза за экологические обновления удостоено HeyDay Organic за использование новых технологий при производстве чистых соков без термообработки.

Определены также в сотрудничестве с высшими учебными заведениями Таллинна лучшие прикладные научные работы года. Среди них магистерская работа Йоханна Йыэкалда из Художественной академии, позволяющая виртуально получать данные и учитывать воздействие на чувства людей дизайнерских проектов, учебно-игровой комплект на темы дорожного движения для учащихся начальных классов общеобразовательной школы, разработка в Техническом университете под руководством проф. Иво Фридолина алгоритмов для мониторов активности , позволяющих классифицировать физическую деятельность человека и затраты энергии на нее, научная работа Танеля Уйбоканда и Каура Вахтрика, имевшая целью найти применение быстро возобновляемым природным ресурсам, в ходе которой был создан, в частности, прототип биоразлагающегося разового сосуда из соломы.