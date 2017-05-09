09.05.2017, 18:45

Таллинн хочет выставить паром "Юку" на продажу


rus.delfi.ee
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Madal veetase Aegna ja Kräsuli saare vahel
Madal veetase Aegna ja Kräsuli saare vahelFoto: Tiit Blaat

Таллиннский департамент транспорта предложил городской управе выставить на торги с открытым письменным предложение пассажирское морское судно "Юку", много лет верой и правдой служившее городу на линии Таллинн-Аэгна.

Начальная цена торгов — 5550 евро.

По мнению специалистов, дальнейшее использование судна для пассажирских перевозок невозможно, а его остаточная стоимость равна стоимости металлолома, который можно получить при утилизации корпуса.

"Юку" выставлятся на продажу со всем находящимся на борту имуществом. Судно построено в 1982 году в Германии и перестроено на судоремонтной базе опорно-показательного рыболовецкого колхоза имени С.М.Кирова.

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