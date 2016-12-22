По сообщению Tallink, в начале 2017 года компания откроет в Старом городе Таллинна тайский ресторан NOK NOK, меню и атмосфера которого представят аутентичную тайскую кухню. При этом для всех желающих откроется и кулинарная школа тайской кухни, где в ближайшем будущем можно будет также приобрести необходимые для приготовления азиатских блюд свежие ингредиенты.

По словам руководителя проекта NOK NOK Андреса Полякова, в данный момент в помещениях ресторана ведутся последние отделочные работы, а формирование коллектива и прочие подготовительные работы уже начались. ”Наша цель — открыть уютный, стильный и качественный ресторан, гости которого смогут насладиться настоящими тайскими блюдами и вкусами. В кулинарную школу приглашаются все заинтересованные, как начинающие, так и более опытные кулинары, а возможность там же приобрести свежие ингредиенты добавит предприятию практическое измерение”, — отметил Поляков.

Ресторан откроет двери для посетителей в начале 2017 года, точная дата открытия выяснится в ближайшее время. На открытие тайского ресторана предприятие вдохновил председатель совета Энн Пант, являющийся почетным консулом Королевства Таиланд в Эстонии.

Название ресторана NOK NOK означает на тайском языке множество птиц или птичьи стаи, к чему также отсылает логотип ресторана в виде изображения двух сов. Совы, в свою очередь, в виде барельефа украшают фасад здания, в котором расположится ресторан, по адресу Вана-Пости, 7.

На судах AS Tallink в общей сложности работает 60 ресторанов и кафе, а в гостиничной сети Tallink Hotels — пять ресторанов. Ежедневно рестораны Tallink сервируют клиентам по нескольку тысяч блюд.