Tallink об инциденте с гражданкой Казахстана: билет можно приобрести без документа, совершить чек-ин — нельзя

Специалист по связям с общественностью Tallink Катри Линк сообщила, что нужно различать покупку билета и чекин, посадку на корабль.

Билет, действительно, можно приобрести на кассе или же в интернете, не предъявляя подтверждающий личность документ. Тем не менее, подтверждающий личность документ просят предъявить при чек-ине перед посадкой на корабль — для того, чтобы проверить, кто именно совершает посадку.

"Это делается из соображений безопасности и надежности. У тех пассажиров, которые совершают чек-ин в интернете, подтверждающий личность документ спрашивают перед входом на борт корабля. Также у входа на борт в случайном порядке документы спрашивают и у совершивших чек-ин на кассе пассажиров", — объясняет Линк.

Одним словом, обратившаяся к Delfi женщина действительно могла неоднократно покупать билеты, не предъявляя ID-карту, но вне зависимости от того, как был приобретен билет (на кассе или в интернете), ей приходилось предъявлять документ перед посадкой на корабль.