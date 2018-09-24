24.09.2018, 15:42

Tallink об инциденте с гражданкой Казахстана: билет можно приобрести без документа, совершить чек-ин — нельзя

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rus.delfi.ee
EST 4
Vaated teletornist juuni 2016
Foto: Andres Putting

В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.

Специалист по связям с общественностью Tallink Катри Линк сообщила, что нужно различать покупку билета и чекин, посадку на корабль.

Билет, действительно, можно приобрести на кассе или же в интернете, не предъявляя подтверждающий личность документ. Тем не менее, подтверждающий личность документ просят предъявить при чек-ине перед посадкой на корабль — для того, чтобы проверить, кто именно совершает посадку.

"Это делается из соображений безопасности и надежности. У тех пассажиров, которые совершают чек-ин в интернете, подтверждающий личность документ спрашивают перед входом на борт корабля. Также у входа на борт в случайном порядке документы спрашивают и у совершивших чек-ин на кассе пассажиров", — объясняет Линк.

Одним словом, обратившаяся к Delfi женщина действительно могла неоднократно покупать билеты, не предъявляя ID-карту, но вне зависимости от того, как был приобретен билет (на кассе или в интернете), ей приходилось предъявлять документ перед посадкой на корабль.

Tallinn Hockey weekend
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