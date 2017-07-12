Tallink начинает грузоперевозки из Мууга

Этой осенью Tallink впервые пустит свою регулярную линию грузоперевозок из порта Мууга до порта Вуосаари в Хельсинки. Sea Wind, грузовое судно компании Tallink, которое в данный момент использует порт Ванасадам, с октября будет ходить из Мууга от тepминала компании Transiidikeskus AS. Это значит, что четверть объема грузоперевозок Tallink в Финляндию больше не будет отправляться из центра Таллинна, говорится в пресс-релизе.

”Объем грузоперевозок Tallink непрерывно растет, и для дополнительного роста нам нужно обеспечить новые возможности. Расширение географии деятельности на порт Мууга обогатит ассортимент наших услуг и предоставит нам конкурентное преимущество”, — отметил председатель правления Tallink Grupp Янек Сталмейстер.

”Расположение в порту Мууга позволит нашим клиентам избежать пробок на дорогах и сэкономить время. Эти изменения также будут на пользу нашим пассажирам с автомобилями, поскольку в порту в центре города уменьшится количество грузовиков, а движение в портовой зоне и вокруг нее станет проще. Линия из Мууга ”уведет” из центра Таллинна четыре километра грузовых автомобилей в сутки, город станет более зеленым, а движение в нем определенно станет приятнее”, — сказал Сталмейстер.

”Это знаковое событие для Tallinna Sadam, которое снизит печально известную транспортную нагрузку на порт Ванасадам и центр города, в то же время внеся оживление в порт Мууга”, — сказал Валдо Калм, председатель правления Tallinna Sadam.

”В Мууга создана прекрасная инфраструктура, благодаря чему для пуска новой линии судов типа ро-ро после шестилетнего перерыва нам с партнерами понадобится внести лишь некоторые изменения в организацию работы и техническую часть. Однако в более долгосрочной перспективе линия ро-ро между Мууга и Вуосаари создаст дополнительные возможности при увеличении объемов грузоперевозок в направлении север-юг и послужит подготовкой для продолжения Rail Baltic в Скандинавии”, — добавил Калм.

”Общее решение сторон о пуске новой линии ро-ро между Мууга и Вуосаари — хороший пример взаимно полезного сотрудничества между государством и частным сектором”, — высказался Владимир Попов, председатель правления Transiidikeskuse AS. ”Данное решение окажет положительное влияние на среду для дальнейшего роста объема грузоперевозок без вреда для инфраструктуры Таллинна. Инфраструктура нашего терминала позволяет обслуживать несколько линий ро-ро в сутки, так что развитие этого проекта может оказаться стремительным. Более того, открытие этой линии можно рассматривать как первый практический шаг к давно обсуждаемому проекту ”Север-Юг”, основными участниками реализации которого являются государство и частный сектор”, — добавил Попов.

Судно Sea Wind длиной в 152 метра может вместить километровую очередь грузовых автомобилей, если их расположить друг за другом. Оно будет совершать два регулярных рейса в день. По сравнению с портом, расположенным в центре Таллинна, до Мууга можно значительно быстрее доехать с основных шоссе, в том числе по таллиннской окружной дороге с Via Baltica.