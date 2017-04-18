Tallegg инвестировал почти полмиллиона евро в экологичную упаковочную линию

Tallegg инвестировал почти полмиллиона евро в автоматизацию производства мясоперерабатывающего комплекса в Табасалу, что позволит уже в наступающем сезоне гриля предлагать шашлык из курятины и мясо в маринаде не в пластиковых ведерках, а в более экологичных пакетах повторного использования, оснащенных ручками.

Продукция Tallegg входит в ассортимент AS HKScan Estonia, председатель правления которого Анне Мере с радостью отметила, что для потребителей становится все более важным показателем то, каким образом производство продуктов питания влияет на окружающую среду.

”В течение многих лет мы прикладываем усилия для того, чтобы наша деятельность как можно меньше обременяла окружающую среду. Для достижения этой цели мы постоянно модернизируем производственное оборудование и технологии, а также разрабатываем более экологические производственные концепции”, — прокомментировала Мере.

”Экологичная и удобная упаковка в момент принятия решения о покупке — один из самых весомых аргументов. Новая упаковка Tallegg на 100% пригодна для повторного использования, на ее производство затрачивается до 71% меньше материала. Кроме этого, новая упаковка требует значительно меньше места, на 96% сокращая затраты на транспортировку, что уменьшает эмиссию углекислого газа. Разумеется, компактное упаковочное решение помогает уменьшить и количество бытовых отходов в домах потребителей”, — добавила Мере.

В придачу к улучшению экологического имиджа предприятия, внедрение новой линии автоматизирует производство, вследствие чего производительность на данной линии повышается на 50%.

В более удобной и экологичной упаковке первыми поступят в продажу семь видов шашлыка из эстонской курятины и четыре вида мяса в маринаде. ”В придачу к броскому дизайну, удобный пакет с плоским дном и ручкой частично прозрачен, что придает для пользователя ощутимую дополнительную ценность, позволяя своими глазами увидеть продукт уже в магазине”, — добавила бренд-менеджер Tallegg Трийн Лыоке.

Продукция Tallegg входит в ассортимент AS HKScan Estonia. HKScan Estonia представляет собой объединение крупнейших в Эстонии предприятий пищевой промышленности, входящее в концерн HKScan. HKScan — ведущий эксперт в области мясной промышленности в странах Северной Европы. Концерн производит, занимается сбытом и продажей под сильными торговыми марками качественной и ответственно произведенной свинины, говядины, птицы и баранины, обработанного мяса и готовых продуктов. Клиентами HKScan являются предприятия розничной торговли, промышленности, питания и экспортный сектор. Концерн действует на внутренних рынках Финляндии, Швеции, Дании и Балтийских стран. HKScan экспортирует свою продукцию почти в 50 государств. Нетто-оборот HKScan в 2016 году составил 1,9 миллиарда евро, концерн обеспечивает работой около 7 300 человек.