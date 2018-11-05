Таксист с 20-летним стажем: в порту и аэропорту создают особые условия для Tulika и Tallink — что происходит в сфере таксоизвоза?

По словам административного директора порта Ванасадам Тармо Рандмяэ, Таллиннский порт выбрал себе партнеров из числа таксофирм в ходе конкурса и с этими предприятиями заключены соглашения о сотрудничестве.

”В соглашении приведен ряд обязанностей, которые таксофирмы должны выполнять (например, платежные терминалы и чековый принтер в автомобиле, способность подать 50 машин по прибытии судна, корректная одежда и уровень обслуживания и т. д.) Одновременно это таксофирмы, которые мы осмеливаемся рекомендовать своим клиентам”, — прокомментировал административный директор.

На вопрос обратившегося таксиста, как он и все остальные могут попасть к терминалу, Рандмяэ ответил, что у всех встречающих пассажиров или привозящих пассажиров в порт машин есть возможность проезжать на парковку kiss&sail, которая находится в непосредственной близости от терминалов и где можно бесплатно парковаться 15 минут.

Руководитель пассажирского терминала Таллиннского аэропорта Аско Кивинук также сообщил, что Таллиннский аэропорт в рамках поставки заключил договор о сотрудничестве с Tallink Takso, Tulika Takso, Tulika Premium, Airport Taxi и Takso24. Машины этих таксофирм могут проезжать на официальную остановку такси перед пассажирским терминалом.

”Цель договора о сотрудничестве в том, чтобы обеспечить оптимальное количество такси, соответствующие определенным требованиям к качеству и корректные такси перед пассажирским терминалом. Также это было возможностью уменьшить количество так называемых пиратских такси и защитить пассажиров от поездок в центр за 50 евро”, — пояснил Кивинук.

По его словам, главная функция охранника на остановке такси — направлять и организовывать очередь такси и информировать пассажиров об официальных партнерах.

В завершение Кивинук указал, что в то же время никак не ограничена свобода пассажиров заказывать себе подходящую таксофиму или услугу совместной поездки по телефону, потому что на парковку могут въезжать все машины.