Таксист: почему Таллиннский департамент транспорта перестал выдавать лицензии?

В редакцию Delfi обратился таксист Михаил, который никак не может получить в Таллиннском департаменте транспорта необходимые ему для работы разрешения. По сообщению департамента, выдача лицензий временно приостановлена из-за болезни чиновников.

"Работаю водителем такси в фирме Taxify, недавно купил новую машину и не могу сделать на нее разрешения по той причине, что Таллиннский департамент транспорта закрыл отделение, где выдают лицензии, и когда откроют, никто не знает, начальство на письма и звонки не отвечает. Где мне сейчас сделать разрешения? Штрафы огромные, если работать без лицензии", — сокрушается Михаил.

Юрист Таллиннского департамента транспорта Тийт Ээнмаа пояснил Delfi, что рассмотрение лицензий на таксоперевозки, карт транспортного средства и карт обслуживания для водителей проходит в электронном виде в регистре экономической деятельности. Поскольку при рассмотрении лицензий, карт транспортного средства и карт обслуживания для водителей обрабатываются личные данные, доступ для совершения операций в регистре экономической деятельности ограничен, и право доступа есть только у чиновников, которым его дал Департамент государственных инфосистем (RIA).

”В Таллиннском департаменте транспорта есть право доступа для рассмотрения лицензий на таксоперевозки, карт транспортного средства и карт обслуживания для водителей в регистре экономической деятельности у двух чиновников, которые оба, к сожалению, заболели, у других чиновников права доступа нет и поэтому все операции для рассмотрения и выдачи лицензий, карт транспортного средства и карт обслуживания для водителей сейчас временно приостановлены”, — сообщил Ээнмаа.

На вопрос, что делать, если лицензия нужна сейчас, Ээнмаа ответил, что, к сожалению, придется подождать. По его словам, сейчас невозможно точно сказать, когда возобновится выдача лицензий и карт.