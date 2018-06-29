”Такого ужаса не было никогда”. Ситуация с паромным сообщением на Рухну — катастрофическая

Предприниматели Рухну, для которых туристический сезон — единственная возможность заработать, очень разочарованы паромным сообщением и требуют от правительства нормализации ситуации. Сейчас на остров можно попасть только через Сааремаа.
Несмотря на то, что местные привыкли с постоянным перебоями в сообщении, такая ситуация исключительная.
”Мы живем как за стеной […] Такой ужасной ситуации, как сейчас, не было никогда”, — сказала Delfi хозяйка хутора Лийзе Луизе-Мариа Йыэрс.
В понедельник десятки жителей острова направили правительству обращение с просьбой немедленно восстановить сообщение.