”Такого ужаса не было никогда”. Ситуация с паромным сообщением на Рухну — катастрофическая

Предприниматели Рухну, для которых туристический сезон — единственная возможность заработать, очень разочарованы паромным сообщением и требуют от правительства нормализации ситуации. Сейчас на остров можно попасть только через Сааремаа.

Несмотря на то, что местные привыкли с постоянным перебоями в сообщении, такая ситуация исключительная.

”Мы живем как за стеной […] Такой ужасной ситуации, как сейчас, не было никогда”, — сказала Delfi хозяйка хутора Лийзе Луизе-Мариа Йыэрс.

В понедельник десятки жителей острова направили правительству обращение с просьбой немедленно восстановить сообщение.