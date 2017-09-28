Тайна зарплат ИТ-сектора: сколько на самом деле получают ”компьютерщики”

За время существования инфотехнологий зарплаты трудящихся в этой области специалистов успели обрасти огромным количеством мифов и предположений, согласно которым ”айтишники” получают так много, что остальным смертным остается только мечтать, пишет Geenius.

По данным palgad.ee, самую высокую зарплату в эстонском ИТ-секторе получает, например, скрам-мастер (2155 евро чистыми), то есть не технический работник, а администратор рабочего процесса. Для сравнения: средняя по стране брутто-зарплата в первом квартале текущего года составила 1242 евро (994 евро чистыми).

Другими хорошо оплачиваемыми профессиями являются, например, ИТ-архитектор (2499 евро), руководитель по продукции (2031 нетто), руководитель проектов (1782 евро), ИТ-директор (2214 евро).

При изучение зарплат ”компьютерщиков” можно проследить некоторые неожиданные тенденции. Так, специалист, занимающийся разработкой приложений на базе Android зарабатывает 1588 евро в месяц, в то время как разработчик приложения для iOS — в среднем 1968 евро.

Несмотря на то, что на некоторых позициях зарплаты могут действительно быть очень хорошими, на менее специализированных должностях они значительно ниже: так, технику по обслуживанию придется довольствоваться 963, а компьютерному технику — 836 евро нетто в месяц.