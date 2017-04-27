Тайна за семью печатями. Немецкая сеть Lidl приобрела землю под строительство магазина в Эстонии

Немецкая сеть магазинов эконом-класса Lidl в лице основанной в 2016 году фирмы OÜ MMS Property Solutions приобрела пустующий грунт площадью 7474 м2 в центре города Нарва по адресу Таллиннское шоссе, 4, пишет Põhjarannik.

Мэрия города ждет от застройщиков хорошего архитектурного решения, а не типового здания.

Представители фирмы отказались комментировать сроки строительства и другие планы. ”К сожалению, наше предприятие не дает никаких комментариев относительно своей деятельности”, — сказала руководитель проектов по недвижимости фирмы Владлена Миговк.

В марте предприятие также отказалась от комментариев относительно своего желания приобрести принадлежащее городу Тарту здание бани.

На данный момент в 27 странах Европы действует около 10 000 магазинов сети Lidl. В странах Балтии магазин открыт лишь в Литве.