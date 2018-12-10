ТАБЛИЦА: В октябре товарообмен достиг рекордного уровня

Основными целевыми государствами экспорта товаров в октябре стали Финляндия (16% общего объема экспорта), США (11%) и Швеция (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в США — электрооборудование и минеральная продукция, в Швецию — древесина, изделия из древесины и различные промышленные изделия. Более всего экспорт вырос в Соединённые Штаты Америки (на 110 млн евро), Данию (22 млн евро) и Латвию (21 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз коммуникационного оборудования, в Данию — сланцевого топливного масла, в Латвию — электроэнергии. Значительнее всего сократился экспорт в Германию (на 35 млн евро).

Из товаров в октябре экспортировали больше всего электрооборудование и минеральную продукцию (доля обеих групп товаров по 17% от общего экспорта товаров), а также древесину и изделия из древесины (11%). Более всего увеличился вывоз минеральной продукции (на 140 млн евро), электрооборудования (39 млн евро), а также древесины и изделий из древесины (16 млн евро). Наиболее значительно сократился экспорт транспортных средств (на 24 млн евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (16 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения в октябре 2018 года составил 72% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился по сравнению с октябрем прошлого года на 19%, а ре-экспорт на 12%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции (растворители, сланцевое топливное масло), электрооборудования (коммуникационное оборудование), а также древесины и изделий из древесины (древесные гранулы, березовая балансовая древесина). Доля товаров эстонского происхождения в экспорте минеральной продукции составила 59%.

В октябре 2018 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (12% от общего импорта товаров), Литвы (11%), Германии и России (доля обеих по 10%). Из Финляндии импортировалось более всего минеральной продукции и электрооборудования, из Литвы и России — минеральной продукции, сырья и продукции химической промышленности, а из Германии — электрооборудования и транспортных средств. Наиболее всего вырос импорт из России (на 71 млн евро), Литвы (44 млн евро) и Финляндии (30 млн евро). Из России, Литвы и Финляндии в основном вырос импорт минеральной продукции (топливные добавки и моторное топливо).

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию минеральной продукции (18% от общего импорта товаров), электрооборудования (14%), механических машин, транспортных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также металла и изделий из металла (доля каждой группы по 9%). Наиболее вырос ввоз минеральной продукции (на 153 млн евро), электрооборудования и механических машин (обе по 21 млн евро).

Индекс объема экспорта внешней торговли в октябре 2018 года вырос по сравнению с тем же месяцем 2017 года на 3% и индекс объема импорта на 2%.