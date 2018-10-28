28.10.2018, 14:30
ТАБЛИЦА: В каком магазине в октябре были самые низкие цены? Жесткая конкуренция вытесняет лидеров
В октябре рейтинг потребительских цен Kasulik снова возглавил магазин Grossi. Интересные изменения произошли на втором месте, которое вместо традиционной Prisma занял Coop.
Если добавить в сравнение предложения клиентской карты Coop, то потребительская корзина будет еще дешевле, хотя Grossi обогнать все равно не получится.
На третьем месте — Prisma, которая проигрывает Grsossi три евро, а Coop — один евро.
Смотрите график!