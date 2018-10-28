ТАБЛИЦА: В каком магазине в октябре были самые низкие цены? Жесткая конкуренция вытесняет лидеров

Если добавить в сравнение предложения клиентской карты Coop, то потребительская корзина будет еще дешевле, хотя Grossi обогнать все равно не получится.

На третьем месте — Prisma, которая проигрывает Grsossi три евро, а Coop — один евро.

Смотрите график!