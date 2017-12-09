09.12.2017, 11:30

ТАБЛИЦА: В каких областях в Эстонии больше всего безработных

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ТАБЛИЦА: В каких областях в Эстонии больше всего безработных
KURADILE PALGATÖÖ! Paljud arvavad, et eraettevõtluses saabub kähku rikkus. Argipäev on paraku märksa hallim. Foto: Hendrik Osula

Несмотря на постоянные разговоры о нехватке рабочей силы, поиски новой работы с разумной зарплатой могут затянуться на годы, пишет Eesti Ekspress и приводит статистику безработных по сферам деятельности.

Так, больше всего зарегистрированных безработных трудились ранее в сфере обслуживания клиентов, строительства и уборки, меньше всего — на производстве строительных материалов и керамических изделий, в сфере окружающей среды, точных и естественных наук. Мало и безработных врачей.

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