ТАБЛИЦА: В каких областях в Эстонии больше всего безработных

Несмотря на постоянные разговоры о нехватке рабочей силы, поиски новой работы с разумной зарплатой могут затянуться на годы, пишет Eesti Ekspress и приводит статистику безработных по сферам деятельности.
Так, больше всего зарегистрированных безработных трудились ранее в сфере обслуживания клиентов, строительства и уборки, меньше всего — на производстве строительных материалов и керамических изделий, в сфере окружающей среды, точных и естественных наук. Мало и безработных врачей.
Смотрите график:
Tallinn, Часть дома, 169 000 EUR
Tallinn, Квартира, 87 000 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (7)