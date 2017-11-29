29.11.2017, 11:01

ТАБЛИЦА: В каких магазинах вы больше всего рискуете "нарваться" на разные цены в зале и на кассе

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rus.delfi.ee
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Maxima fikseerib 1000 toote hinna. Hinnad alla
Foto: Karin Kaljuläte

Этой осенью Департамент защиты прав потребителей провел в 77 розничных магазинах по всей Эстонии проверку с целью выяснить, соответствуют ли цены в торговых залах ценам на кассах.

По результатам проверки разницы в ценах в той или иной степени были зафиксированы во всех сетях, хотя и не во всех магазинах. Введение потребителей в заблуждение было установлено в 41 магазине, больше всего — в строительных магазинах. Из продуктовых больше всего различий было зафиксировано в Maxima.

Смотрите таблицу:

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