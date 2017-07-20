ТАБЛИЦА: Стоимость продуктовой корзины достигла рекордного уровня за 25 лет

Эстонский институт конъюнктуры следит за стоимостью продуктовой корзины в магазинах с 1993 года.

Продуктовая корзина содержит основные продукты питания, и в июне этого года ее стоимость достигала рекордного уровня за весь период наблюдения — покупки на одну неделю семьи из четырех человек стоили 71,90 евро, пишет Maaleht.

Стоимость продуктовой корзины на одну неделю для семьи из четырех человек в таллиннских магазинах и ее изменение:

В годовом сравнении продуктовая корзина подорожала на 4,9%. Из товарных групп за год больше всего повысилась цена на рыбу (15%). Молочные продукты стоили по сравнению с периодом год назад на 10% больше, продукты садоводства — на 9% больше, мясные продукты и другие продукты питания — оба на 3% больше. понизилась за год только цена на куриные яйца (5%).

По сравнению с июнем прошлого года из молочных продуктов повысилась цена на сливки и сливочное масло (соответственно на 23% и 18%), из других продуктов питания — цена на сахар (17%) и из продуктов садоводства — цена на овощи (14%).

Самые распространенные цены на продукты питания на рынках (евро/кг) 18 июля 2017 года: