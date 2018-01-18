ТАБЛИЦА: Составлен список самых привлекательных работодателей Эстонии

В ходе проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee ежегодного исследования выяснились самые привлекательные для работников Эстонии работодатели, т.е. предприятия, где жители Эстонии больше всего хотели бы работать. Титул самого привлекательного работодателя Эстонии получило Eesti Energia, и по сравнению с 2017 годом в первую тройку вошло новое предприятие.

”В инициированном CVKeskus.ee традиционном исследовании по выяснению самого привлекательного работодателя Эстонии в этом году было дано свыше 8000 оценок работодателям, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Самым желанным работодателем Эстонии работники выбрали Eesti Energia. Второе место в рейтинге заняло Telia Eesti AS, на третье место вышло Skype Technologies OÜ, опередившее занявшее третье место в 2017 году предприятие Swedbank AS. Среди молодых работников в возрасте до 35 лет в этом году титул самого привлекательного работодателя у Eesti Energia перехватило Skype Technologies OÜ”.

По словам Хенри Аувяэрта, Eesti Energia было выбрано привлекательным работодателем, поскольку, по мнению отвечавших, на предприятии работники получают хорошую зарплату, имеют хорошие возможности для карьеры и на них возлагается большая ответственность. В качестве важных качеств были приведены также честность, хорошая репутация работодателя и возможность проводить в жизнь важную миссию.

”Имидж предприятия берет начало, прежде всего, с людей, которые у нас работают, — они отражают причины делающие работодателя привлекательным. У нас работают лучшие специалисты в своей области — лучшие геологи, финансисты, энергетики, программисты, ИТ-архитекторы, маркшейдеры и др.”, — прокомментировал результаты исследования председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. ”В Eesti Energia каждый работник имеет возможность вносить максимальный вклад и развиваться. Усилия наших работников имеют также существенное воздействие. Мы высоко ценим вклад каждого. Мы осознали, что нам нужны лучшие руководители и специалисты во многих областях, и ежедневно прилагаем усилия для поиска и сохранения таких людей”, — добавил Хандо Суттер.

”Мы очень рады, что Telia так высоко оценивается на отличающемся тесной конкуренцией рынке рабочей силы Эстонии”, — прокомментировала директор отдела персонала Telia Eesti Яника Куусик и добавила, что по сравнению с предыдущими годами Telia Eesti сделало в прошлом году большой шаг вперед в части физической трудовой среды. ”Наше новое главное здание с деятельностной концепцией, в котором работают 800 человек, прекрасно поддерживает возможности гибкой работы и укрепляет внутреннюю культуру сотрудничества. Нам кажется, что эта инновационная среда оказывает и более широкое влияние — очень многие другие предприятия и организации постоянно приходят к нам за вдохновением. С прошлого года мы также начали вносить более серьезный вклад в окружающее нас общество. Я верю, что наша главная социальная кампания ”Больше смелости”, в ходе которой мы вместе со своими работниками боремся с интернет-травлей, привлекла внимание многих людей. Возможность при поддержке работодателя участвовать в волонтерской деятельности добавляет для каждого нашего работника смысла его деятельности”, — добавила Яника Куусик.

В ходе исследования выяснились и качества самых привлекательных работодателей Эстонии, т. е. рецепт, как быть высоко ценимым работодателем на эстонском рынке труда. Самым важным работники считали хорошие возможности для карьеры, за ними следовали конкурентоспособная зарплата и возможность самореализации. Важными качествами работники назвали также честность и хорошую репутацию работодателя на рынке труда, международные возможности развития.

ТОП 20 лучших работодателей:

Место (Место в прошлом году) Наименование/товарный знак 1. (1.) Eesti Energia AS 2. (2.) Telia Eesti AS 3. (4.) Skype Technologies OÜ 4. (3.) Swedbank AS 5. (5.) Transferwise Ltd Eesti filiaal 6. (6.) AS Tallink Grupp 7. (9.) AS LHV Pank 8. (8.) Playtech Estonia OÜ 9. (7.) ABB AS 10. (17.) Pipedrive OÜ 11. (14.) Microsoft Estonia OÜ 12. (19.) Tartu Ülikool 13. (11.) Elisa Eesti AS 14. (12.) Nortal AS 15. (-.) AS Tallinna Lennujaam 16. (13.) Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) 17. (18.) Kalev AS 18. (20.) Kaubamaja AS 19. (-.) Cleveron AS 20. (10.) AS SEB Pank

Самый большой скачок в этом году сделали Pipedrive OÜ, поднявшись на семь позиций и заняв в рейтинге 10-е место, и Тартуский университет, поднявшись тоже на семь позиций и заняв в рейтинге 12-е место. Впервые в топ 20 лучших работодателей вошли AS Tallinna Lennujaam (15-е место) и Cleveron AS (19-е место).

В исследовании 2018 года работодатели оценивались более 8000 раз. При составлении рейтинга помимо лучших работодателей учитывалась также отрицательная обратная связь, т. е. работники информировали о предприятиях, куда они никогда не пошли бы работать.