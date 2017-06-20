20.06.2017, 18:30

ТАБЛИЦА: Соотношение стоимости квадратного метра жилья и зарплат в Таллинне


rus.delfi.ee
EST
Tallinn
Tallinna vanalinnFoto: Eero Vabamägi

Не секрет, что львиную долю эстонского рынка недвижимости составляют именно сделки в Таллинне и его окрестностях, пишет Ärileht.

Pindi Kinnisvara на основании стоимости квадратного метра в Таллинне и средней нетто-зарплаты там же составила таблицу, позволяющую проследить историю вопроса.

Данные указывают на то, что после экономического кризиса в 2009-м стоимость квадратного метра стала вновь расти намного быстрее, чем зарплаты. Так, если на пике кризиса можно было приобрести квартиру площадью 100 м2 за среднюю цену в 785 евро за метр, что составило бы в общей сложности 78 500 евро, то в конце 2016 года на основании средней цены за такую же квартиру пришлось бы выложить уже 169 200 евро.

За последние 13 лет только в течение двух лет зарплаты росли быстрее, чем цены. Смотрите таблицу:

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии