ТАБЛИЦА: Смотрите, в каких сферах в Эстонии лучшие работники зарабатывают 4000 евро

”Никогда прежде в Эстонии люди не могли так много зарабатывать, как сейчас, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Дефицит рабочей силы вынуждает многих работодателей при найме новых работников пересматривать зарплаты и одновременно обеспечивать прозрачность политики в области заработной платы — в настоящее время 25–30% объявлений о работе уже публикуются с указанием зарплаты”.

”Исследования показали, что для того, чтобы переманить работника, работодатель вынужден предложить зарплату как минимум на 30% выше прежней. Такое предложение работодатель может взвесить, если речь идет о должности, способной обеспечить предприятию существенную добавленную стоимость, или если бы сорвавшийся вербовочный процесс причинил заметный ущерб. Однако высокая зарплата не всегда является ключевым фактором для переманивания талантов — привлекательность работы работодатели могут повысить, например, и программами по долевому участию и владению акциями в компании. Разумеется, в качестве вознаграждения за предложенную мечту работодатели ждут глубоких знаний и навыков, которые могли бы дать большой толчок развитию предприятия”, — добавил Хенри Аувяэрт.

”Во многих секторах на уровень зарплаты помимо острой борьбы за хороших работников влияет также открытость для международной конкуренции на рынке труда. При найме высокооплачиваемых работников зарплата важна, однако еще более важными ключевыми словами являются интересная работа, возможности для развития, качество руководства и возможность работать вместе с лучшими специалистами своей области. Большое значение имеют также привлекательность трудовой и жилой среды и соответствие предпочтениям работника”, — прокомментировала результаты руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.