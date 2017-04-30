ТАБЛИЦА: Сколько заработали за год самые высокооплачиваемые чиновники Таллинна

Недавно обнародованные зарплаты чиновников в части работников самоуправлений интересны прежде всего потому, что в них велика переменная часть зарплаты. В таблице больше все зарабатывающих чиновников самоуправлений, разумеется, доминирует компания Таллиннской горуправы. Если исключить вице-мэров, то все получают очень солидную доплату.

Больше всех в столице заработал городской секретарь Тоомас Сепп, основная зарплата которого составила примерно 56 500 евро, а переменная зарплата - целых 11 200 евро. Вместе с финансовым директором города Катрин Кендра они оказались самыми высокооплачиваемыми работниками самоуправлений в 2016 году. Только у них средняя месячная зарплата составляла более 5000 евро.

На самом деле, точно неизвестно, получают ли городские чиновники приличную плату по результатам, премию или выполняют дополнительные рабочие задачи, потому что именно все эти варианты подпадают под переменную зарплату.