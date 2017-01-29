ТАБЛИЦА: Сколько стоят алкоголь, сигареты и наркотики в разных странах. А в Эстонии?

Уважаемое экономическое издание Bloomberg проделало большую исследовательскую работу и рассмотрело цены и зарплаты около сотни стран, чтобы выяснить, куда американцу было бы разумнее всего поехать за покупками, если он хочет купить наркотики, алкоголь и сигареты. В таблице есть и Эстония. Другое дело, можно ли принимать за истину исходные данные. Издание и само отмечает, что сбор данных был сложным.
В покупательской корзине Bloomberg были:
- пачка сигарет (самая популярная, то есть обычная марка);
- бутылка пива;
- бутылка вина;
- бутылка более крепкого алкоголя;
- грамм подобного амфетамину стимулятора (в том числе амфетамин, метамфетамин и/или экстази);
- грамм конопли;
- грамм кокаина;
- грамм опиатов (героина и/или опия).
В таблице показана стоимость покупательской корзины, недельный доход в стране и процент от недельного дохода.