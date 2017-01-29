29.01.2017, 14:38

ТАБЛИЦА: Сколько стоят алкоголь, сигареты и наркотики в разных странах. А в Эстонии?


rus.delfi.ee
EST
ТАБЛИЦА: Сколько стоят алкоголь, сигареты и наркотики в разных странах. А в Эстонии?
Foto: Ilmar Saabas

Уважаемое экономическое издание Bloomberg проделало большую исследовательскую работу и рассмотрело цены и зарплаты около сотни стран, чтобы выяснить, куда американцу было бы разумнее всего поехать за покупками, если он хочет купить наркотики, алкоголь и сигареты. В таблице есть и Эстония. Другое дело, можно ли принимать за истину исходные данные. Издание и само отмечает, что сбор данных был сложным.

В покупательской корзине Bloomberg были:

- пачка сигарет (самая популярная, то есть обычная марка);

- бутылка пива;

- бутылка вина;

- бутылка более крепкого алкоголя;

- грамм подобного амфетамину стимулятора (в том числе амфетамин, метамфетамин и/или экстази);

- грамм конопли;

- грамм кокаина;

- грамм опиатов (героина и/или опия).

В таблице показана стоимость покупательской корзины, недельный доход в стране и процент от недельного дохода.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии