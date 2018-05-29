ТАБЛИЦА: Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии?

Согласно данным крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee, в первом квартале работодатели опубликовали 280 объявлений о высокооплачиваемой работе, в которых открыто предлагавшийся потолок зарплаты превышал границу 2000 евро. Высокую зарплату предлагали работодатели в секторах инфотехнологии, финансов, строительства и недвижимости, транспорта, продаж и в государственном секторе. ”В основном высокие зарплаты предлагали на должностях, расположенных в столице или за рубежом, что при поиске работы делает другие регионы менее привлекательными для талантов”, — сказал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в странах Балтии Хенри Аувяэрт.

По словам руководителя Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, на рост зарплат влияет главным образом отсутствие нужных специалистов и желание предприятий расширяться. ”Специалисты, которых стремятся нанять, работают на каком-либо другом предприятии и уже получают хорошую зарплату. Это означает, что предложение должно быть выгоднее как в части зарплаты, так и в части других условий”.

”Рынок труда наиболее активен в Таллинне и Харьюмаа, что отражается и на предлагаемых зарплатах. В то же время, по сравнению с другими уездами, региональные различия в зарплате уменьшились, чему способствовали улучшение экономических результатов предприятий и необходимость сохранения имеющихся работников. Поскольку специалисты стремятся в центры притяжения, где больше возможностей выбора, то при найме работников в отдаленные регионы все чаще приходится включать в зарплату компенсацию за неудобное местоположение, что также способствует увеличению зарплат за пределами столицы”, — добавила Кадри Сеэдер.

Агентство по исследованию зарплат в сотрудничестве с порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивают работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. По численности участников проводимые Агентством исследования являются самыми крупными в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии. В организуемом весной этого года исследовании можно участвовать в течение мая через сайт Агентства по исследованию зарплат palgainfo.ee.