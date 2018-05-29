29.05.2018, 08:55

ТАБЛИЦА: Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии?

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В результате организованного порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования выяснилось, что для того, чтобы войти в 10% самых богатых в Эстонии, нужно получать брутто-зарплату более 2000 евро. За год 10-процентная граница немного повысилась, больше всего эта граница повысилась в Центральной и Южной Эстонии.

Чтобы занять верхние места в таблице зарплат в Таллинне и Харьюмаа, нужно получать брутто-зарплату 2250 евро. В Тарту и Тартумаа нужно получать 1920 евро, в остальных местах Эстонии достаточно брутто-зарплаты 1750–1770 евро, чтобы войти в число самых высокооплачиваемых работников региона.

За год размеры самых высоких зарплат больше всего выросли в Центральной и Южной Эстонии, в обоих регионах на 11%. В Западной Эстонии, Тарту и Тартумаа рост достиг 7%, в Северо-Восточной Эстонии — 6%, в Таллинне и Харьюмаа — 2%.

Согласно данным крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee, в первом квартале работодатели опубликовали 280 объявлений о высокооплачиваемой работе, в которых открыто предлагавшийся потолок зарплаты превышал границу 2000 евро. Высокую зарплату предлагали работодатели в секторах инфотехнологии, финансов, строительства и недвижимости, транспорта, продаж и в государственном секторе. ”В основном высокие зарплаты предлагали на должностях, расположенных в столице или за рубежом, что при поиске работы делает другие регионы менее привлекательными для талантов”, — сказал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в странах Балтии Хенри Аувяэрт.

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По словам руководителя Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, на рост зарплат влияет главным образом отсутствие нужных специалистов и желание предприятий расширяться. ”Специалисты, которых стремятся нанять, работают на каком-либо другом предприятии и уже получают хорошую зарплату. Это означает, что предложение должно быть выгоднее как в части зарплаты, так и в части других условий”.

”Рынок труда наиболее активен в Таллинне и Харьюмаа, что отражается и на предлагаемых зарплатах. В то же время, по сравнению с другими уездами, региональные различия в зарплате уменьшились, чему способствовали улучшение экономических результатов предприятий и необходимость сохранения имеющихся работников. Поскольку специалисты стремятся в центры притяжения, где больше возможностей выбора, то при найме работников в отдаленные регионы все чаще приходится включать в зарплату компенсацию за неудобное местоположение, что также способствует увеличению зарплат за пределами столицы”, — добавила Кадри Сеэдер.

Агентство по исследованию зарплат в сотрудничестве с порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивают работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. По численности участников проводимые Агентством исследования являются самыми крупными в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии. В организуемом весной этого года исследовании можно участвовать в течение мая через сайт Агентства по исследованию зарплат palgainfo.ee.

Итоги исследования для участников бесплатны. Все участники исследования также получат в подарок двухмесячную подписку на журнал ”Imeline Ajalugu” и смогут воспользоваться льготными предложениями партнеров. Среди отвечавших будут разыграны подарочные карты ESTONIA Resort Hotel & Spa****, Viking Line и Prisma Peremarket.

Регионевро в месяц
В Таллинне и Харьюмаа2290 €
В Тарту и Тартумаа1920 €
В Северо-Восточной Эстонии (Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа)1750 €
В Западной Эстонии (уезды Хийу, Сааре, Ляэне и Пярну)1750 €
В Центральной Эстонии (уезды Ярва, Рапла и Вильянди)1770 €
В Южной Эстонии (уезды Пылва, Валга и Выру)1770 €
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