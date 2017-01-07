Синим цветом в приведенное ниже таблице указана сумма уплаченного вами подоходного налога в месяц, красным — возврат за месяц, на нижней шкале — ежемесячная брутто-зарплата.



О возврате подоходного налога могут ходатайствовать все совершеннолетние работники, проработавшие в 2016 году на полную ставку по крайней мере шесть месяцев и заработавшие в общей сложности менее 7818 евро, то есть в среднем менее 651 евро в месяц.

С 2018 года система возврата будет заменена поднятием необлагаемого налогом минимума до 500 евро для всех, кто получает меньше средней зарплаты.

О возврате можно ходатайствовать вместе с подачей налоговой декларации. Более подробно об условиях и порядке ходатайствования можно прочитать на сайте департамента.