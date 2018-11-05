ТАБЛИЦА: Самые популярные среди жителей Эстонии марки авто в октябре: былой фаворит из рейтинга вылетел
В октябре самой продаваемой в Эстонии маркой автомобиля стала Škoda Octavia, а вот давний фаворит Toyota Avensis из рейтинга выпал.
В октябре самой продаваемой в Эстонии маркой автомобиля стала Škoda Octavia, а вот давний фаворит Toyota Avensis из рейтинга выпал.
В октябре в Эстонии было продано 1742 новых автомобиля. За десять месяцев этого года было всего продано 22 243 авто, что на 5,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
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STORA ENSO PACKAGING AS ...
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