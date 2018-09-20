ТАБЛИЦА: Почему в Эстонии все так дорого? Эксперт называет причины

”Это общеизвестный факт, подтвержденный и Евростатом, что цены на одежду в Эстонии выше среднего по Евросоюзу. Но на самом деле таких областей намного больше”, — говорит эксперт.

Тамм приводит в пример спортивные клубы, месячный абонемент в которые в Эстонии стоит в среднем 50-60 евро, в то время как в Люксембурге, одном из самых богатых государств Европы, всего около 25 евро. По его мнению, причина кроется в низкой конкуренции: ”В Таллинне рынок находится в руках нескольких крупных фирм”. Залы эконом-класса, которые сейчас стали выходить на рынок, по его словам, принадлежат все тем же гигантам рынка.

Тамм советует всем, кто недоволен уровнем цен, не потреблять услугу или пользоваться более бюджетными вариантами.

Специалист отмечает, что одним из компонентов высоких цен является стоимость банковских услуг. ”В Эстонии малый кредит для частного потребителя примерно в три раза дороже, чем в среднем по ЕС. Фирмам приходится нести огромные расходы как на кредиты, так, например, и на банковские терминалы”, — говорит он и добавляет, что причина этого тоже кроется в низкой конкуренции.