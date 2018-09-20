ТАБЛИЦА: Почему в Эстонии все так дорого? Эксперт называет причины

По словам преподавателя Высшей школы предпринимательства Mainor Элари Тамма, в Эстонии очень много дорогих товаров и услуг, которые на самом деле не должны стоить много, пишет Eesti Päevaeht.
”Это общеизвестный факт, подтвержденный и Евростатом, что цены на одежду в Эстонии выше среднего по Евросоюзу. Но на самом деле таких областей намного больше”, — говорит эксперт.
Тамм приводит в пример спортивные клубы, месячный абонемент в которые в Эстонии стоит в среднем 50-60 евро, в то время как в Люксембурге, одном из самых богатых государств Европы, всего около 25 евро. По его мнению, причина кроется в низкой конкуренции: ”В Таллинне рынок находится в руках нескольких крупных фирм”. Залы эконом-класса, которые сейчас стали выходить на рынок, по его словам, принадлежат все тем же гигантам рынка.
Тамм советует всем, кто недоволен уровнем цен, не потреблять услугу или пользоваться более бюджетными вариантами.
Специалист отмечает, что одним из компонентов высоких цен является стоимость банковских услуг. ”В Эстонии малый кредит для частного потребителя примерно в три раза дороже, чем в среднем по ЕС. Фирмам приходится нести огромные расходы как на кредиты, так, например, и на банковские терминалы”, — говорит он и добавляет, что причина этого тоже кроется в низкой конкуренции.
Дорого обходятся также продукты и топливо. ”В Эстонии продукты определенно дорогие. Уровень цен на продукты в Эстонии составляет 93% от среднего по ЕС”, — говорит Тамм и отмечает, что при этом продукты в Эстонии одни из самых чистых.
Не отстает по дороговизне и парковка. В основном, цены кусаются в Таллинне, преимущественно из-за того, что город сам взвинтил цены и частные фирмы смогли спокойно последовать примеру. ”Например, в сентябре Europark местами поднял цены в два раза”, — отметил Тамм.
Если говорить о тех товарах и услугах, цены на которые в Эстонии достаточно демократичные, то можно выделить сферу коммуникации (интернет, телевидение, мобильная связь) и общественного транспорта.
Непосредственного сравнения цен на топливо Евростатом не проводится, но их высокий уровень отмечают как сами потребители, так и продавцы.