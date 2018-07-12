12.07.2018, 20:30

ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

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rus.delfi.ee
EST 3
Majanduskomisjon soovib müügikõnede osas turuosaliste hea tava kokkulepet.
Foto: Tanel Meos

Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.

Смотрите таблицу!

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