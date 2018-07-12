ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Смотрите таблицу!
Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Смотрите таблицу!
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ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
Tähtaeg: 20.07.2018
Matemaatikaõpetaja
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM
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