ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Смотрите таблицу!
Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Смотрите таблицу!
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Müügijuht-turundusjuht, projektijuht, disainer, kl…
NORRISON OÜ
Tähtaeg: 20.07.2018
Tegevjuht / turundus- ja kommunikatsioonijuht
GARDEST OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 17.07.2018
Export adviser in united arab emirates
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
Tähtaeg: 20.07.2018
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