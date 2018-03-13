ТАБЛИЦА: На каких должностях зарплата выросла больше всего?

Данные CVKeskus.ee и Агентства по исследованию зарплат, полученные в ходе исследования рынка труда с участием более 14 000 человек, показывают при сравнении популярных должностей, что зарплаты работников по обслуживанию клиентов росли в четыре раза быстрее, чем у менеджеров по продаже, и в два раза быстрее, чем у учителей. А открыто предлагаемый работодателями потолок зарплат на многих должностях даже еще больше превышает среднюю зарплату в сфере деятельности.

Сравнение популярных должностей показало, что быстрее всего росла зарплата у работников по обслуживанию клиентов и у водителей. Медиана брутто-зарплаты работников по обслуживанию клиентов достигла 704 евро, у водителей — 900 евро. Быстро росла и зарплата бухгалтеров, где медиана брутто-зарплаты достигла 1533 евро. Брутто-зарплата разработчиков программного обеспечения хотя и превышает границу 2000 евро (2185 евро), однако медиана зарплаты за год несколько снизилась.

”Спрос на рабочие руки вырос почти во всех сферах, что увеличивает давление на зарплаты, — прокомментировал результаты менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Анализируя опубликованные в 2018 году предложения о работе, мы видим, что на многих должностях открыто предлагаемый потолок зарплаты (максимальная зарплата, которую открыто предлагают в предложении о работе) выше медианы брутто-зарплаты. Это указывает на то обстоятельство, что работодатели пытаются переманить работников более высокой зарплатой, чем средняя в данной сфере. Особенно такое давление на зарплату заметно в секторах продаж и инфотехнологии, где, например, разработчикам программного обеспечения работодатели готовы предложить брутто-зарплату 2966 евро, хотя медиана брутто-зарплаты в данной сфере намного ниже и составляет 2185 евро”.

Быстрый рост зарплат работников сферы продаж не снижает дефицита рабочей силы.

”На рост зарплат работников сферы продаж и обслуживания оказывает давление рост минимальной зарплаты. На это также повлияли острый дефицит рабочей силы в торговле и обслуживании”, — прокомментировала результаты руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. ”Результаты исследования показывают, что по сравнению с другими работниками работникам сферы продаж и обслуживания труднее прожить на их зарплату и они более активны на рынке труда. Если размер получаемой работником зарплаты не обеспечивает достаточно хорошего уровня жизни, то работодателю сложнее добиться лояльности работника, и немногим более высокая зарплата заставит его сменить работу”, — добавила Кадри Сеэдер.

”В секторах продаж и обслуживания улучшения ситуации в части рабочей силы в ближайшее время не предвидится, по всей видимости, ее не исправит и быстрый рост зарплат — возможно, новые участники рынка труда и согласятся временно выполнять эту работу, но в отдаленной перспективе они все же видят себя на других должностях. Найму иностранных работников мешает требование знания эстонского языка. Работа по сменам, в т. ч. по выходным и вечерами, в свою очередь, ограничивает привлечение потенциальных работников среди родителей”, — добавила Кадри Сеэдер.

Медиана брутто-зарплаты и средний предлагаемый потолок зарплат на популярных должностях.