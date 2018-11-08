08.11.2018, 12:06

ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

 (6)
Сийри Лийва
Сийри Лийва
 
EST 6
ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все
565 tööportaali CV.ee kasutava tööandja seas tehtud küsitlus näitas, et paljuski on hüved töötajate jaoks ikkagi tavakohast laadi.

Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.

Директор машиностроительного предприятия Hekotek Хейки Эйнпаул говорит, что не всегда определяющее значение имеют деньги. ”Зарплата — не единственное, хотя и наиболее легко измеряемое, средство мотивации. Начиная с определенного уровня дохода деньги перестают быть для работников основным мотиватором”, — отмечает бизнесмен.

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ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

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