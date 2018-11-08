ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

Сийри Лийва EST 10

565 tööportaali CV.ee kasutava tööandja seas tehtud küsitlus näitas, et paljuski on hüved töötajate jaoks ikkagi tavakohast laadi.

Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.