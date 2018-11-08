ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
Директор машиностроительного предприятия Hekotek Хейки Эйнпаул говорит, что не всегда определяющее значение имеют деньги. ”Зарплата — не единственное, хотя и наиболее легко измеряемое, средство мотивации. Начиная с определенного уровня дохода деньги перестают быть для работников основным мотиватором”, — отмечает бизнесмен.